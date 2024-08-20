Солдат з КНДР утік до Південної Кореї

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Xiquinho Silva / Flickr

Перший солдат з Північної Кореї сьогодні вранці перетнув кордон із Південною Кореєю. Ймовірно, це результат пропаганди Сеулу, яку той увімкнув на кордоні з КНДР у відповідь на неодноразові запуски Пхеньяном повітряних куль зі сміттям.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap News.

Південнокорейські військові помітили солдата на північ від військової демаркаційної лінії у межах демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї на східній ділянці кордону. Вони допомогти йому прибути до Південної Кореї.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив прибуття північнокорейського солдата. За даними комітету, це був штабний сержант. Там заявили, що відповідні органи розслідують обставини втечі. Жодних інших «незвичайних переміщень» північнокорейських військових поки не помічали, додали в комітеті.

Ще приблизно два тижні тому мирний житель КНДР утік до Південної Кореї, перетнувши нейтральну зону гирла річки Хан, розташовану на захід від сухопутного кордону.

Люди продовжують тікати з Північної Кореї на тлі постійної нестачі їжі та жорсткого політичного гноблення. Від початку року кількість перебіжчиків з КНДР до Південної Кореї сягнула 105.