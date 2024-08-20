СБУ затримала фельдшера, який допомагав росіянам готувати атаки по Одещині. Він збирав розвіддані під час викликів швидкої

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Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ. Він коригував удари РФ по одному з портових міст регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Росіяни намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Для цього ФСБ залучила свого агента — 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ він потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах.

За вказівкою росіян одесит збирав розвідувальну інформацію під час поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої. Отримані дані він відображав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з ФСБ.

Підозрюваного затримали, під час обшуків у нього знайшли два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Наразі він перебуває під вартою, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.