Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 1 330 військових та 52 артсистеми

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Протягом минулої доби, 19 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 330 військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Сили оборони України за добу знищили ще пʼять танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 95 одиниць автомобільної та 22 одиниці спеціальної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.