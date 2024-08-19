Міноборони виявило на території військової частини в Києві незаконний храм УПЦ МП

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Міністерство оборони України під час внутрішнього аудиту на території військової частини в Києві знайшло незаконно зареєстрований храм.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Власником обʼєкта була релігійна організація, повʼязана з Українською православною церквою Московського патріархату.

У Міноборони кажуть, що такі дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів і техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних.

Зараз храм передали Службі військового капеланства ЗСУ.