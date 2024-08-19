Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти — британський мільярдер

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Біля узбережжя Сицилії під час сильного шторму затонула суперяхта з 22 людьми на борту. Більшість з них врятували, серед зниклих безвісти — британський мільярдер Майк Лінч.

Про це пишуть The Guardian, Sky News та BBC.

56-метровий вітрильник Bayesian вийшов із сицилійського порту Мілаццо 14 серпня і востаннє його фіксували на схід від Палермо в неділю ввечері з навігаційним статусом «на якорі». За даними медіа, судно потрапило в смерч.

Місцеві рибалки бачили сигнальну ракету, яку нібито запустили із судна, а пізніше помітили «розкидані залишки вітрильника, що плавали у воді».

На борту вітрильника було 22 людини, 15 з них врятувала берегова охорона. Одного з пасажирів знайшли мертвим, ще шестеро наразі вважаються безвісти зниклими.

Серед зниклих безвісти — технологічний магнат Майк Лінч, який і володіє судном. Він співзасновник Autonomy — фірми з розробки програмного забезпечення.

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У 2006 році він був нагороджений Орденом Британської імперії за заслуги у сфері підприємництва, а у 2011 році був призначений членом науково-технічної ради при тодішньому премʼєр-міністрі Девіді Кемероні. У 2008 році його обрали членом Королівської інженерної академії, а у 2014 році — членом Королівського товариства.

Лінч також фігурував у справі про шахрайство, яка стосувалася купівлі Autonomy компанією Hewlett-Packard за $11,1 мільярда, однак у червні цього року з нього зняли всі звинувачення.