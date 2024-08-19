Італія видала Україні росіянина, якого підозрюють в організації схеми викрадень авто

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Італія екстрадувала громадина Росії в Україну — його розшукували, щоб притягти до кримінальної відповідальності за організацію схеми викрадення машин і вимагання у їхніх власників грошей за повернення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Підозрюваного, якого затримали в Італії у 2023 році, доставили в Україну у співпраці з правоохоронцями Польщі.

Слідство встановило, що фігурант до схеми викрадення авто залучив кількох людей, які в телеграм-чаті пропонували власникам викрадених автомобілів повернути їх за пів ціни. Якщо ж ті відмовлялися платити, то учасники схеми продавали їх на запчастини, змінюючи перед цим номерні знаки рам, кузовів та агрегатів.

Ті, хто погоджувався заплатити, щоб їм повернули машину, переказували гроші на електронні гаманці різних криптосервісів.

У серпні 2022 року правоохоронці припинили діяльність автовикрадачів. Провели понад 50 обшуків на території девʼяти областей. Пʼятьом учасникам схеми повідомили про підозру, а організатора оголосили в міжнародний розшук. Він уже був судимий у Росії, бо з 15 років викрадав авто і знав, як завести авто без ключів. У своєму телеграм-каналі фігурант також продавав спецтехніку для зламу авто, а в соцмережах проводив майстер-класи.

Зараз росіянина тримають під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 мільйонів 140 тисяч гривень.