У США лікарня, відома за серіалом Netflix, відкрила власну кіностудію

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У США лікарня «Ленокс Хілл», яка належить до системи охорони здоровʼя Northwell, заснувала власну кінематографічну студію. Партнером стала продюсерська компанія CreativeChaos vmg.

Про це повідомляє The New York Times.

Лікарня та її працівники стали популярними після успіху однойменного серіалу від Netflix «Ленокс Хілл» та документального фільму про перші дні COVID-19 «Перша хвиля».

Проте, за словами директора Northwell Майкла Даулінга, «Ленокс Хілл» не отримувала коштів від цих шоу.

Він пояснює рішення про запуск власної кінематографічної студії тим, що спостерігати за реальними лікарями цікавіше, ніж за акторами, які їх грають. Водночас це стане хорошою рекламою для медзакладу — глядачі, які бачили шоу, найімовірніше рекомендуватимуть лікарню своїм знайомим.

Тепер буде ще більше телешоу та фільмів про лікарів та їхню роботу — «Ленокс Хілл» вже почала роботу над пʼятьма новими проєктами.

Проте відкриття кіностудії на базі лікарні порушує питання конфіденційності пацієнтів, яку за законами, мають зберігати. Керівництво говорить, що у них не було проблем з отриманням дозволу на зйомку від пацієнтів в жодному з попередніх шоу.

Авторка: Ірина Перепечко