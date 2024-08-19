СБУ викрила мережу агентів РФ. Серед них — українські правоохоронці

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Служба безпеки України ліквідувала мережу агентів Росії. До її складу входили чинний та експравоохоронці, вони діяли одразу в кількох областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Учасники агентурної мережі стежили за Силами оборони України та обʼєктами критичної інфраструктури. Вони шпигували у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Слідство зʼясувало, що діяльність агентів контролювали дві російські спецслужби: Федеральна служба безпеки РФ та воєнна розвідка Росії. Служба безпеки України вже встановила імена російських кураторів.

У Миколаєві СБУ затримала двох учасників мережі. Один з них з 2015 року виконував вказівки керівника агентурної групи Росії, експосадовця розформованої міліції Андрія Шевченка. Йому вже повідомили про підозру у держзраді.

За вказівкою Шевченка агент у Миколаєві збирав дані про місцеперебування ЗСУ в регіоні та локації підприємств оборонно-промислового комплексу.

Фігурант справи, чинний правоохоронець, звітував керівникам російських спецслужб про кадрові зміни в правоохоронних держорганах.

Його батько, колишній міліціонер, став поплічником у справі — випитав дані у знайомого жителя західного регіону України та скоригував ворожий вогонь. За його наводкою окупанти повторно обстріляли один з енергообʼєктів на Прикарпатті. Він також шукав правоохоронців та військових, які були готові працювати на користь Росії. Чоловіка затримали, коли він намагався втекти до тимчасово окупованого Криму.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили російську символіку, рублі, а також техніку та записи, які є доказами злочинів.

Їм інкримінують статтю, яка передбачає відповідальність за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна, вони перебувають під вартою.

Авторка: Ірина Перепечко