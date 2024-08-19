Начальник Покровської МВА заявив, що у місцевих є до двох тижнів на евакуацію з міста. У громаді примусово евакуюють дітей із сімʼями

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З Покровська на Донеччині, до якого підступає російська армія, посилюють евакуацію населення. Кожного дня з міста виїжджає 500—600 людей.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк і наголосив, що місцеве населення має один-два тижні на евакуацію.

Він закликає виїжджати вже зараз, щоб уникнути масових скупчень людей на вокзалі. З Покровська щодня курсує евакуаційний потяг, який вміщує понад тисячу людей. У людей є можливості розміщення на заході чи в центрі України, допомогу пропонує, зокрема, Рівненська область.

Водночас близько 60% жителів виїжджають з Покровська власним транспортом. За 18 серпня місто покинули 490 людей, з них 135 — потягом, інші — своїми машинами.

До повномасштабної війни в громаді жило 13 700 дітей, зараз там залишається 4 788 дітей. Сьогодні, 19 серпня, у Покровській громаді оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

Поки що в Покровську працюють усі сервіси та служби, як-от водопостачання, електрика, газ, комунальні служби, суд, банки, центр надання адміністративних послуг, магазини. Однак незабаром їхню роботу почнуть згортати.

Загалом у Покровську залишаються 59 тисяч людей, а російська армія вже за 11 кілометрів від міста. На Покровському напрямку найгарячіша ситуація на фронті. Лише за останню добу там було 45 боєзіткнень.

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Українські військові відбили штурми в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак — біля Воздвиженки та Новогродівки.