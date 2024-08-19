Литва продовжить дозвіл на тимчасове проживання для біженців з України

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Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало урядову постанову про продовження тимчасового захисту біженців з України до 4 березня 2026 року. Термін попередньої спливає в березні 2025 року.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Департамент міграції Литви каже, що кожного дня 30—40 українців реєструються на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Зараз понад 44 300 людей мають чинні дозволи на проживання в Литві в рамках програми тимчасового захисту.

«Дозволи на проживання, видані зараз, чинні до 4 березня 2025 року, але із запропонованою поправкою дозволи можуть бути видані до 4 березня 2026 року», — йдеться в постанові, яку підписала пані міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона наголосила, що таким чином і українці, і Департамент міграції Литви матимуть менше адміністративне навантаження — процес продовження дозволів напередодні 4 березня 2025 року буде легшим, бо деякі люди вже матимуть довгострокові посвідки.

Така ініціатива Литви відповідає загальноєвропейському рішенню — у червні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року.

Європейські країни запустили тимчасовий захист після повномасштабного вторгнення рф, 4 березня 2022 року. Так українці легально живуть у європейських країнах і мають соціальне забезпечення, зокрема, проживання, працевлаштування, житло, медичне обслуговування та освіту.

Авторка: Ірина Перепечко