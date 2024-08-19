Телескоп «Хаббл» зробив фото спіральної галактики за 69 мільйонів світлових років від Землі

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» поділився зображенням спіральної галактики з перемичкою UGC 11861. Вона розташована неподалік від центру північного сузірʼя Цефея.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Галактика UGC 11861 розташовується на відстані 69 мільйонів світлових років від Землі, але це не завадило телескопу «Хаббл» сфотографувати спіральні рукави та яскраву білу смугу всередині них.

ESA / Hubble / NASA

На фото видно сяючі блакитні плями, які свідчать про те, що UGC 11861 формує нові зірки. Вони випромінюють блакитне сяйво та утворюють плями різного розміру на двох широких рукавах галактики. На більшій частині UGC 11861 лежать тонкі нитки темного пилу.

У 1995, 1997 та 2011 роках у галактиці було три вибухи, останні два — результат колапсу масивної зірки в кінці її життя.

Авторка: Ірина Перепечко