Генштаб ЗСУ: Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 600 тисяч військових

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Протягом минулої доби, 18 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 120 військових убитими та пораненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія втратила вже 600 тисяч військових.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України за добу знищили ще пʼять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, пʼять крилатих ракет, 55 одиниць автомобільної і 17 одиниць спеціальної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.