У Мирнограді та Селидовому на Донеччині відзавтра подовжують комендантську годину. Область щільно обстрілюють росіяни

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Донецька обласна прокуратура

У Мирнограді й Селидовому на Донеччині подовжують комендантську годину.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

З 19 серпня комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00. Тобто обмежень не буде лише чотири години на добу.

Сьогодні, 18 серпня, росіяни знову обстрілювали Донеччину. Через атаки військ РФ загинули чотири людини, ще стільки ж отримали поранення, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Росіяни били по Покровському, Бахмутському та Волноваському районах області.

Російські військові з артилерії обстріляли Мирноград, поціливши по приватному сектору. Від влучання боєприпасу загинула 83-річна жінка, а 56-річна отримала мінно-вибухову травму. Крім того, росіяни з дрона скинули вибухівку посеред вулиці, де йшов 41-річний місцевий житель. У нього осколкові поранення й перелом шийного відділу хребта.

Через деякий час армія РФ знову атакувала Мирноград. За кермом автівки загинув 44-річний водій. Попередньо, росіяни тоді застосували авіабомбу ФАБ-500.

Також війська РФ сьогодні вдарили по Торецьку. Снаряд поцілив у приватний будинок. Травми, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка, а її поранений 64-річний чоловік зараз у важкому стані.

Через удар по селу Розлив Волноваського району загинув 25-річний місцевий житель, ще один 23-річний мирний житель поранений.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).