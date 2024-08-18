У ДПСУ відповіли на заяву Лукашенка, що Білорусь нібито перекинула третину своєї армії на кордон з Україною

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Getty Images / «Бабель»

Українські прикордонники прокоментували заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Білорусь нібито перекинула третину своєї армії на кордон з Україною.

«Ситуація на кордоні з РБ без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи військових білоруських підрозділів поряд із нашим кордоном», — повідомив «Бабелю» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив в інтервʼю телеканалу «Россия», що «Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своїх військ», передало білоруське пропагандистське інформагентство БелТА.

Він сказав, що Україна нібито тримає поряд із кордоном з Білоруссю понад 120 тисяч своїх військових.

«Бачачи їхню [українську] агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках — так, як це у разі війни, оборони було б — наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи — «Альфа», «Алмаз» та інші — найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять», — сказав Лукашенко.

За його словами, Україна нібито розмістила свої війська поряд із кордоном з Білоруссю наприкінці червня — на початку липня, коли велася підготовка до параду в Мінську до Дня незалежності РБ. Він зазначив, що тоді до Білорусі, зокрема з Росії, перемістили чимало літальних апаратів і підрозділи сухопутних військ, які брали участь у параді.

«Зрозуміло, що вони [українці] бачили переміщення до нас, американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали, «Путін знову наступатиме з території Білорусі» — з-під Гомеля, як це було на початку СВО. І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було», — заявив Лукашенко.

Він сказав, що потім Україна нібито відвела ті додаткові 120 тисяч військових. Однак, за його словами, підрозділи, які два з половиною роки повномасштабної війни були біля кордонів, донині присутні як з боку Білорусі, так і з боку України.

Лукашенко каже, що «це смерті подібно, щоб Білорусь свої війська з кордону з Україною прибрала».