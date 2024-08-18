Сили оборони України вдарили по нафтобазі росіян у Ростовській області

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Сили оборони України в ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області РФ. Там берігалися нафта та нафтопродукти, які постачали, зокрема, на потреби Збройних сил Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксували щонайменше два осередки займання на території комбінату. Деталі про наслідки ураження уточнюють.

Цю атаку здійснили силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Місцеві російські пабліки писали про атаку 5 безпілотників у Пролетарську. Губернатор заявив, що пожежі сталися через нібито падіння уламків БпЛА. У Міноборони РФ звітували про два збиті безпілотники над Ростовською областю.