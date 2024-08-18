Уночі над Україною збили балістичні й крилаті ракети, а також дрони
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 18 серпня протиповітряна оборона знищила над Україною 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети і 8 ударних БпЛА Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Росія атакувала балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними дронами Shahed. Ось що вона запустила:
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Повітряний напад відбивали зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби. ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.
Ракети, які не потрапили до статистики збитих, не досягли цілей.