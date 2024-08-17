Трьох українців підозрюють у підпалі 34 суден у Хорватії

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Троє громадян України підозрюються в масштабній пожежі, що сталася 14 травня цього року в хорватському порту Медулин, під час якої повністю згоріло 22 судна, а ще 12 були частково пошкоджені.

Про це повідомляє хорватський мовник HRT з посиланням на правоохоронців.

За даними слідства, троє українців (одному 28, а двом по 25 років) прибули до Хорватії з Польщі. Припаркувавши автомобіль, вони попрямували до порту.

Близько 3:40, поки двоє були на варті, один з 25-річних прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалів.

Підозрюваний кинув на судно пляшку з горючою рідиною. Здійнялася пожежа, яка поширилася на 34 пришвартованих у порту судна, 22 з яких повністю згоріли, а інші були частково пошкоджені вогнем.

Власникам суден було завдано матеріальних збитків на суму близько €2 млн.

У поліції Істрії кажуть, що «інтенсивно» розшукують зловмисників, які зараз не перебувають на території Хорватії.