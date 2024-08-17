В Індії медики оголосили загальнонаціональний страйк після того, як у лікарні Калькутти зґвалтували й убили їхню колегу

Новини

Getty Images

Індійська медична асоціація — найбільше в країні обʼєднання лікарів — оголосила загальнонаціональний страйк, припинивши надання неекстреної медичної допомоги на 24 години. Так медики реагують на зґвалтування і вбивство лікарки в Калькутті.

«Невідкладна допомога і допомога постраждалим будуть функціонувати. Ніяких оперативних втручань. Ніяких планових операцій. Страйк починається о 6-й ранку в суботу 17 серпня 2024 року і закінчується о 6-й ранку в неділю 18 серпня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Асоціація вимагає посилити протоколи безпеки в лікарнях, переглянути умови праці лікарів, ретельно розслідувати вбивство лікарки та виплатити її родині гідну компенсацію.

Getty Images

Страйк розпочався після вбивства 31-річної лікарки-стажерки, яку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні в Калькутті. На її тілі були численні травмами, а розтин підтвердив сексуальне насильство і вбивство.

Наступного дня поліція заарештувала Санджая Роя, «громадського волонтера» в лікарні, у звʼязку з нападом.

Вбивство лікарки спричинило хвилю протестів, які почалися в Калькутті, а потім поширилися по всій Індії.