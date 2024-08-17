WP: Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню

Новини

The New York Times

Цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у столицю Катару Доху для перемовин про часткове припинення вогню. Угода, яку обговорювали останні два місяці, мала б припинити удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на дипломатів, знайомих із перебігом перемовин.

Непрямі переговори, в яких Катар мав виступати в ролі посередника та окремо зустрічатися з українською і російською делегаціями, зірвалися через несподіване вторгнення України в Курську область Росії 6 серпня. Раніше Україна не повідомляла про підготовку можливої угоди та перемовини.

Понад рік Росія бʼє по українській енергосистемі — це завдало значної шкоди енергетичній структурі та призвело до відключень світла по всій країні. Тим часом Україна бʼє по російських нафтових обʼєктах, скоротивши переробку нафти Москвою приблизно на 15% і піднявши ціни на бензин в усьому світі.

Деякі учасники переговорів сподівалися, що вони можуть призвести до більш всеосяжної угоди про припинення війни. Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню, зазначає WP.

Однак російські чиновники відклали зустріч з представниками Катару після операції України на Курщині. Делегація Москви назвала це «ескалацією», а Київ, за словами ознайомленого дипломата, не попередив Доху про свій наступ.

«Росія не скасувала перемовини, вони сказали: “Дайте нам час”», — сказав дипломат.

За словами співрозмовника видання, Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Дохи. Але Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Тим часом в Офісі президента України відповіли WP, що зустріч у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але вона пройде в онлайн-форматі 22 серпня. Після цього Київ консультуватиметься з партнерами для реалізації обговореного.

У Кремлі та в Білому домі публікацію журналістів не коментували.