За ніч ППО знищила всі 14 дронів Shahed. По Сумах вдарили ракетою «Іскандер-К»

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У ніч на 17 серпня українська ППО знищила всі 14 дронів Shahed, якими атакували російські війська. Їх збивали в Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

По Сумах росіяни вдарили крилатою ракетою «Іскандер-К». У місті постраждала цивільна інфраструктура, відомо про одного постраждалого.