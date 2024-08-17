Росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Є постраждалі (оновлено)

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Зранку 17 серпня російські війська завдали ракетного удару по Сумах. Щонайменше одна людина постраждала.

Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко і Сумська ОВА.

Наслідки російського удару по Сумах.

На місці влучання багато пошкоджених вікон, горить чимало автівок. Там вже працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюють.

Згодом Повітряні сили повідомили, що по Сумах вдарили крилатою ракетою «Іскандер-К».

Станом на 09:27 кількість постраждалих у Сумах зросла до двох.