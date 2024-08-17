Росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Є постраждалі (оновлено)
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Зранку 17 серпня російські війська завдали ракетного удару по Сумах. Щонайменше одна людина постраждала.
Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко і Сумська ОВА.
На місці влучання багато пошкоджених вікон, горить чимало автівок. Там вже працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюють.
Згодом Повітряні сили повідомили, що по Сумах вдарили крилатою ракетою «Іскандер-К».
Станом на 09:27 кількість постраждалих у Сумах зросла до двох.