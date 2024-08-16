На Закарпатті троє чоловіків, намагаючись втекти в Румунію, напали на прикордонника. Всіх трьох затримали

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На Закарпатті троє чоловіків напали на військовослужбовця з прикордонного наряду. Одного згодом затримали на території України, інших двох — в Румунії.

Про це «Бабелю» розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в бік Румунії. Вони напали на прикордонника, відібрали зброю та намагались втекти.

На місце вислали додаткові групи і поінформували про інцидент прикордонників Румунії та інші правоохоронні органи.

Одного з порушників прикордонники України невдовзі затримали неподалік, він намагався подолати інженерні загородження, щоб далі перетнути кордон. Затриманий виявився мешканцем Закарпаття.

Також румунська сторона повідомила, що неподалік кордону затримала українця з документами, а невдовзі знайшли й забрану в прикордонника зброю. Затриманий вказав місце, де сховав зброю — її покинули на території Румунії.

Згодом у Румунії затримали й третього втікача.

Українські прикордонники також виявили набої, які під час втечі нападники викинули неподалік від місця, де напали на військовослужбовця.

Нині тривають всі необхідні дії, щоб встановити обставини, і підтримується звʼязок з прикордонниками Румунії.

Румунське медіа PresaSM раніше повідомляло про затримання двох підозрюваних у нападі на українського прикордонника, а також опублікувало фото покинутої нападниками зброї.

За даними видання, один з українців також попросив у Румунії притулку.