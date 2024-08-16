Чоловіку, який стріляв у людей на Тернопільщині, оголосили підозру. Йому загрожує довічне

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Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці підозрюють чоловіка, який стріляв у людей на Тернопільщині, в умисному вбивстві двох людей — за це загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили в Нацполіції.

Напередодні, 15 серпня, у селі Доброводи Тернопільського району чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автоматичної зброї — двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень.

Пресслужба Нацполіції

Слідчі оперативно затримали підозрюваного — ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Розслідування триває.