Чоловіку, який стріляв у людей на Тернопільщині, оголосили підозру. Йому загрожує довічне
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Нацполіції
Правоохоронці підозрюють чоловіка, який стріляв у людей на Тернопільщині, в умисному вбивстві двох людей — за це загрожує довічне увʼязнення.
Про це повідомили в Нацполіції.
Напередодні, 15 серпня, у селі Доброводи Тернопільського району чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автоматичної зброї — двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень.
Слідчі оперативно затримали підозрюваного — ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Розслідування триває.