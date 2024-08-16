Інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Однак є умови

Новини

Getty Images / «Бабель»

Уряд підтримав зміни до постанови, що дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам бронювати до 100% співробітників. Однак до цих компаній є низка вимог.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров нагадав, що раніше президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень. І, за його словами, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків.

Найважливіше — для бронювання у всіх підприємств має бути статус критично важливого. Ще вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

Мобільні оператори

Для того, щоб забронювати 100% працівників, компанія повинна мати прибуток не менш ніж 200 мільйонів гривень на місяць. А працівники, яких подають у списки на бронювання, мають працювати в компанії щонайменше квартал і мати повну зайнятість.

Інтернет-провайдери

Для того, щоб забронювати 100% працівників, інтернет-провайдер повинен мати прибуток більше за 20 мільйонів гривень на місяць. Працівники, яких хочуть забронювати, повинні працювати в компанії щонайменше квартал і мати повну зайнятість.

Якщо ж інтернет-провайдер має прибуток менше як 20 мільйонів гривень на місяць, він може забронювати понад 50% працівників. Однак для цього потрібно мати вже сформовані аварійно-відновлювальні бригади на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві.