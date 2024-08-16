The Washington Post: Українські військові просунулися на 10 кілометрів углиб Бєлгородської області РФ

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Наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон РФ — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових.

Українські військові перетнули кордон у Колотилівці — там де прикордонний пункт, і де раніше відбувався обмін військовополоненими.

Російські війська в Бєлгороді, за словами українських військових, виглядали готовими до їхньої появи — на відміну від військ у Курській області, де Збройним силам України вдалося досягти швидкого просування. Хоча деякі російські військові відступили, територія була щільно замінована й захищена протитанковими укріпленнями «зуби дракона». Українці майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб.

Українці просунулися приблизно на десять кілометрів, захопивши покинуті позиції російських військ, однак обстріли залишалися інтенсивними. За словами українського військового з позивним «Хакер», уся їхня група була поранена в день прибуття. Вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, поки не прибула бронемашина, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги.

Як зазначає видання, російська влада наземних боїв у Білгородській області не визнавала. Однак у понеділок губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про «активність ворога на кордоні» в Краснояружському районі, де розташована Колотилівка. Тоді він оголосив евакуацію мешканців району.

Україна офіційно не коментувала атаки на Бєлгородщині. Невідомо, чи досі українські війська перебувають там.

Курська операція

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.