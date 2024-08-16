Аграріям, які працюють у прифронтових регіонах, нададуть спеціальні субсидії

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Уряд ухвалив постанову про запровадження субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Держава платитиме тисячу гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2 тисячі гривень на гектар, якщо це території бойових дій.

«Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють», — зазначив премʼєр України Денис Шмигаль.

Також цього тижня розпочався прийом заявок на програму підтримки аграріїв, які розвивають системи зрошення. Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення — для цього в держбюджеті виділено 200 мільйонів гривень.

За жнива цьогоріч в Україні вдалося зібрати 28,5 млн тонн зернових — понад 21,7 млн тонн пшениці та 5,5 млн тонн ячменю.