Столичному блогеру повідомили про підозру — він ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

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Правоохоронці повідомили про підозру відомому київському блогеру — його підозрюють в ухиленні від сплати податків на 213 мільйонів гривень. На його майно наклали арешт.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора й Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, у період січень 2020-го — серпень 2023-го підозрюваний набув необґрунтовані доходи. Ідеться про віртуальні активи в криптовалюті, що за офіційним курсом Нацбанку коштують понад мільярд гривень.

Прокуратура пише, що блогер отримав кошти завдяки незареєстрованій компанії, що надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку. Підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Далі ці гроші знімали та отримували готівку в різних містах.

Усі набуті активи підозрюваного не вказувалися в його деклараціях про майновий стан і доходи за 2020—2023 роки, а податки з них не сплачувалися. Слідство стверджує, що він ухилився від сплати податків загалом на 213 мільйонів гривень. Частину з цих коштів він легалізував — придбав елітні обʼєкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

Придбане майно підозрюваний намагався приховати — оформлював право власності на родичів і близьких. Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство триває, шукають інших можливих причетних до схеми.

Офіс генпрокурора не розкриває імені підозрюваного, однак з опублікованих фото випливає, що це, імовірно, блогер Олександр Слобоженко — власник фірми Traffic Devils, що займається арбітражем трафіку у сферах гемблінгу і беттінгу з 2019 року. Про те, що підозрюваний — саме Слобoженко, з посиланням на джерела також пишуть «Громадське» та Forbes.

У червні 2020 року Національна поліція вже порушувала проти Слобоженка справу за ухилення від сплати податків, яку він називав сфабрикованою. Вона зупинилась на етапі досудового розслідування.