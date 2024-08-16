Україна може вільно використовувати надану Канадою бронетехніку на території Росії

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Україна може вільно використовувати надані Канадою танки й бронетехніку на території Росії.

Про це напередодні оголосило канадське Міністерство оборони, передає CBC.

Загалом Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків бойових броньованих машин, сотні бронетранспортерів і кілька гаубиць M777.

Напередодні на відео зафіксували, як українсько-російський кордон перетинає бронеавтомобіль Senator канадського виробництва.

«Українці найкраще знають, як захищати свою Батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхній потенціал. Канада не встановлює географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми надаємо Україні», — заявила речниця Міністерства оборони Андре-Анн Пулен.

Пулен зазначила, що військова допомога Канади завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю — міжнародної угоди, спрямованої на зменшення незаконних поставок зброї та порушень прав людини.

Курська операція

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.