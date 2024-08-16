Начальник розвідки Буданов розповів, кого повертатимуть з полону в першу чергу

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Під час перемовин про обмін полоненими особливу увагу надаватимуть поверненню важкохворих і важкопоранених, а також жінок.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Також перевагу матимуть ті, хто найдовше перебуває у полоні. Ідеться, зокрема, про тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. А ще — про захисників Маріуполя і кримських татар.

При Координаційному штабі створять Громадську раду. Громадська рада обговорюватиме шляхи пошуку та повернення оборонців, цивільних, а також покращуватиме роботу громадських приймалень Координаційного штабу. До неї запрошують усі обʼєднання, що представляють інтереси українських полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що в кожній області України на базі секретаріату омбудсмана створять умови, де працюватимуть представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та спілкуватимуться з їхніми родинами.