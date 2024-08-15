Пʼятьом людям висунули звинувачення у справі про смерть Метью Перрі

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У справі про смерть американського актора й зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі висунули звинувачення пʼятьом людям.

Про це пише The Washington Post.

Серед фігурантів справи лікарі Сальвадор Пласенсія і Марк Чавес, наркодилерка Джасвін Сангха, особистий асистент Перрі Кеннет Івамаса, а також знайомий актора Ерік Флемінг.

Усіх пʼятьох звинуватили в змові для розповсюдження кетаміну, їм загрожує покарання від 10 років до довічного увʼязнення.

За даними Мінʼюсту, минулого року Пласенсія дізнався, що Перрі цікавиться кетаміном як засобом боротьби з депресією і тривогою, і звʼязався з Чавесом, який керував кетаміновою клінікою. Вони узгодили, скільки грошей планують взяти з актора, і Пласенсія нібито надіслав Чавесу смс-повідомлення: «Цікаво, скільки заплатить цей ідіот». Пізніше Чавес зізнався в угоді про визнання вини, що продав кетамін Пласенсії, йому загрожує 10 років.

Після цього, як каже слідство, Пласенсія передав кетамін Перрі та його особистому помічнику «без законної медичної мети» і навчив Івамасу, як вводити препарат.

Івамаса зізнався, що ввів Перрі кетамін, не маючи медичної освіти. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Флемінг, за даними слідства, передав Івамасі 50 ампул кетаміну, які він отримав від наркодилерки Сангхи. Йому загрожує до 25 років увʼязнення.

Івамаса також ввів Перрі кетамін, що йому продали Флемінг і Сангха, 28 жовтня 2023 року — в той самий день, коли Перрі помер у своєму будинку. Якщо Сангху визнають винною, їй загрожує найсуворіше покарання — довічне увʼязнення.