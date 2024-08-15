На Тернопільщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину — загинули двоє людей

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Пресслужба Нацполіції

На Тернопільщині затримали озброєного чоловіка, який стріляв у людей. Попередньо, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення і зараз у лікарні.

Про це повідомила Національна поліція України.

Інцидент стався 15 серпня близько 15:35 у селі Доброводи Тернопільського району. Поліцейські отримали повідомлення, що невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, декілька разів вистрілив у людей з автоматичної зброї та втік.

Пресслужба Нацполіції

Для пошуку стрільця в області провели спеціальну поліцейську операцію, його вдалося затримати. Особу чоловіка вже встановили — це 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили в нього зброю.

Слідство встановлює всі обставини події.