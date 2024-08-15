Вчені зʼясували, що люди різко старіють у 44 і в 60 років

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Вчені Стенфордського університету в США зʼясували, що процес старіння не є поступовим. Принаймні два динамічних сплески сильних вікових змін в організмі людини відбувається у віці 44 і 60 років.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Nature.

В дослідженні взяли участь 108 жителів американського штату Каліфорнія віком від 25 до 75 років. Всі вони здавали зразки крові, калу, мазки шкіри, порожнини рота, слизової носа кожні кілька місяців протягом одного—семи років. Учені вивчали 135 тисяч різних молекул (РНК, білків і метаболітів) і бактерій, вірусів і грибків, що живуть у кишківнику та на шкірі учасників.

Велика кількість молекул і мікробів не змінювалася поступово — найбільші перетворення відбувалися тоді, коли людям було 40—60 років.

«Ми не просто поступово змінюємося з часом. Є деякі справді різки зміни. Виявилося, що середина четвертого і початок шостого десятирічь життя людини — це часи крутих змін. Це правда, перелом торкається всіх класів молекул», — сказав старший автор дослідження, генетик і директор Центру геноміки та персоналізованої медицини Стенфордського університету Майкл Снайдер.

Сплеск старіння в середині четвертого десятиріччя життя виявився неочікуваним для дослідників. Найбільш логічним було б припустити, що такі результати спричинені змінами в організмі жінки, які відбуваються перед менопаузою. Однак сплеск старіння у віці трошки за 40 років відбувся, на подив, і в чоловіків.

«Це свідчить про те, що хоча менопауза чи перименопауза й можуть мпричинити вікові зміни, які спостерігаються у жінок приблизно в 40 років, ймовірно, існують інші, більш значущі фактори, що впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок», — сказав колишній докторант Стенфордської медичної школи, перший автор дослідження доктор Сяотао Шен.

Перша хвиля молекулярних змін пов’язали з появою серцево-судинних захворювань і здатністю організму засвоювати кофеїн, алкоголь і жири. Друга хвиля змін торкається молекул, що беруть участь в імунній регуляції, вуглеводному обміні та функції нирок. Молекули, пов’язані зі старінням шкіри та м’язів, переживали зміни в обидва періоди.

За словами авторів, результати можуть допомогти визначити, що і коли саме можна заподіяти, щоб помʼякшити наслідки різких вікових змін. Наприклад, можна збільшити фізичні навантаження в періоди найбільш швидкої втрати мʼязів і стрімкого старіння шкіри. А після 40 корисно скоротити споживання алкоголю, кофеїну й жирної їжі.