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В Україні запустили «Залізний полігон» для тестувань нового озброєння

Автор:
Ліза Бровко
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В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який безоплатно надає українським виробникам озброєння та військової техніки доступ до випробувань їхніх зразків зброї на стадіях проєктування.

Про це повідомили заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр і сам міністр Олександр Камишін.

Виробники отримають доступ майданчиків для тестувань, які оснащені обладнанням для різних типів військового озброєння і техніки. Також «Залізний полігон» надаватиме й інші послуги:

Це повинно допомогти зброї та техніці швидше потрапляти на фронт.

Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ОВТ).

Над «Залізним полігоном» працюють Мінстратегпром, Міноборони та Генштаб ЗСУ.

Як говорив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, дотепер в Україні чинна система передбачала складні процедури для оформлення доступу виробників до випробувань на полігонах.