В Україні запустили «Залізний полігон» для тестувань нового озброєння

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В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який безоплатно надає українським виробникам озброєння та військової техніки доступ до випробувань їхніх зразків зброї на стадіях проєктування.

Про це повідомили заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр і сам міністр Олександр Камишін.

Виробники отримають доступ майданчиків для тестувань, які оснащені обладнанням для різних типів військового озброєння і техніки. Також «Залізний полігон» надаватиме й інші послуги:

методологія випробувань;

фахова експертиза;

супровід під час тестувань/випробувань;

консультації та зворотний звʼязок від військових.

Це повинно допомогти зброї та техніці швидше потрапляти на фронт.

Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ОВТ).

Над «Залізним полігоном» працюють Мінстратегпром, Міноборони та Генштаб ЗСУ.

Як говорив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, дотепер в Україні чинна система передбачала складні процедури для оформлення доступу виробників до випробувань на полігонах.