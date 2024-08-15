FT: Україна і Росія почали перемовини про обмін полоненими, захопленими в Курській області

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Україна і Росія почали перемовини про обмін полоненими, захопленими в Курській області РФ.

Про це пише Financial Times.

Українська військова розвідка підтвердила виданню, що Україна вже працює над обміном. Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів, що російська омбудсман Тетяна Москалькова звʼязалася з ним для початку обговорення обміну військовополоненими.

Київ не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених під час Курської операції, але урядовці та солдати на кордоні повідомили FT, що це «сотні» військових. Британське видання Independent з посиланням на неназваного українського полковника пише, що в полон потрапили майже 2 000 російських солдатів.

Неназваний посадовець Служби безпеки України заявляв, що тільки спецпризначенці відомства захопили в Курській області 102 російських бійців з 488-го мотострілецького полку та чеченського підрозділу «Ахмат». За його словами, це найбільша кількість полонених, захоплених за один раз.

Захоплення російських військовополонених, припускає видання, посилить заклики Києва повернути тисячі своїх полонених з Росії. Хоч Україна офіційно не розкриває цілей Курської операції, президент Зеленський неодноразово хвалив українських військових за поповнення «обмінного фонду» для обміну полоненими з Росією.

У Росії раніше заявляли, що Москва може припинити обмін полоненими. Але Лубінець сказав, що його розмова з російською колегою Москальковою дала йому надію, що перемовини щодо цього можуть рухатися вперед.

Курська операція

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.