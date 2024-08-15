СБУ викрила чоловіка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

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Правоохоронці затримали підприємця, якого підозрюють у поставці тисячі неякісних FPV-дронів для української армії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, на початку року приватна компанія з Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем, виграла тендер від Нетішинської міськради на придбання тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Їхня загальна вартість становила 16,4 мільйона гривень, з яких, стверджує слідство, директор компанії вкрав майже третину.

СБУ пише, що на безпілотники встановили навігаційне обладнання низької якості — відеокамери та відеопередавачі не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА. Підприємець штучно зменшив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив.

«Накрутка» на кожному безпілотнику становила 4—7,5 тисячі гривень залежно від його виду. Після аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочину.

Директору компанії оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.