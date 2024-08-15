Google виявив, що Іран провів кібератаки проти Трампа, Байдена і Гарріс

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Іранська фішингова атака була націлена на майже десять людей, повʼязаних із президентом США Джо Байденом і кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом, зокрема в уряді та штабах.

Про це йдеться у звіті Google.

Досі жодна стороння компанія не підтверджувала заяву штабу Трампа про те, що він став ціллю іранських хакерів. Штаб звинуватив підтримуваних Іраном хакерів у тому, що вони викрали доступ до конфіденційних документів і збиралися втручатися у вибори.

У звіті Google також вперше офіційно зазначили, що Іран націлився й на адміністрацію Байдена — Гарріс і передвиборчий штаб.

Google пише, що цим займалася іранська урядова хакерська команда APT42, відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, у травні та червні. Вона намагається зламати особисті облікові записи електронної пошти, пов’язані з Байденом, Трампом і віцепрезиденткою Гаррісом.

Тактика APT42 така: хакери вбудовують шкідливі посилання в текст електронної пошти чи в PDF-вкладення. Це зменшує можливість виявити їх.