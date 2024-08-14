ВМС Індії випадково розсекретили плани модернізації ядерної зброї. Все через йогу та Instagram

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Військовослужбовці Військово-морських сил Індії випадково розкрили, що їхні ракети Dhanush, здатні нести ядерний заряд, могли зняти з озброєння.

На це 13 серпня звернули увагу аналітики Федерації американських вчених (FAS), яка моніторить глобальний ядерний арсенал.

Військово-морські сили Індії десятиліттями інтегрували йогу у свої тренування, а останніми роками вони проводили заняття з йоги на борту своїх військових кораблів під час візитів у порти — як форму культурної дипломатії.

Протягом 15 років ВМС Індії використовували два кораблі для запуску ядерних ракет Dhanush — судна INS Subhadra та INS Suvarna, відомі наявністю ракетних стабілізаторів.

Однак останні дописи індійських ВМС у соцмережах, де показують тренування з йоги на борту цих кораблів, підтвердили підозри аналітиків, що стабілізатори зняли і судна більше не можуть запускати Dhanush. Це вказує на поступову заміну старих систем на нові підводні човни з балістичними ракетами, такими як INS Arighat, які мають ввести в експлуатацію до кінця 2024 року.

Dhanush — варіант індійської балістичної ракети малої дальності Prithvi. Зважаючи на її відносно невелику дальність польоту і рідкопаливну конструкцію — а це означає, що її потрібно заправляти паливом безпосередньо перед запуском — корисність Dhanush як стратегічної зброї стримування була дуже обмежена, кажуть аналітики.

Кораблі із цими ракетами мали б підпливати небезпечно близько до пакистанського або китайського узбережжя, щоб атакувати обʼєкти в цих країнах, і це робило б їх дуже вразливими для контратаки.