Настільна гра за «Героями 3» отримає українську локалізацію замість російської

Новини

Настільна гра Heroes of Might and Magic III: The Board Game за мотивами однойменної легендарної комп’ютерної гри, також відомої як «Герої 3», отримає українську локалізацію замість російської.

Про це заявила компанія Archon Studio, яка створює настільну гру.

Українська версія гри запланована на 2025 рік. У компанії кажуть, що таке їхнє рішення відображає прагнення підтримувати українських геймерів.

Притому раніше Archon Studio планувала зробити російськомовну версію гри, однак від цих планів відмовились.

«Цей вибір узгоджується з нашими основними цінностями та етичною діловою практикою. У Archon Studio ми не продаємо свою продукцію дистриб’юторам чи прямим клієнтам у Росії чи Білорусі та уникаємо будь-якої участі в російських підставних компаніях, які працюють за межами цих регіонів», — наголосили в компанії.