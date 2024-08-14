Влада Грузії вкотре звинуватила Саакашвілі та його партію у війні 2008 року

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Палінчак Михайло / УНІАН

Грузинська провладна партія «Грузинська мрія» вкотре звинуватила у війні 2008 року свого головного опонента на виборах — партію «Єдиний національний рух» та його лідера Міхеіла Саакашвілі.

Відповідну заяву політсила поширила 13 серпня.

У ній партія влади Грузії, зокрема, посилається на інтервʼю голови міжнародної комісії ЄС із розслідування причин війни в Грузії Хайді Тальявіні.

Її слова, як каже «Грузинська мрія», нібито підтверджують, що дії тодішньої грузинської влади спровокували Росію.

«Згідно з висновком Тальявіні, уряд Саакашвілі створив такий момент 7 серпня 2008 року, коли артилерійська атака на Цхінвалі розвʼязала Росії руки, а російська армія увійшла в Грузію», — йдеться в заяві.

Мова про те, що в ніч із 7 на 8 серпня 2008 року Грузія заявила про початок військового наступу на «столицю» самопроголошеної Південної Осетії Цхінвалі для «відновлення конституційного ладу». У відповідь 8 серпня тодішній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про початок операції з «примусу до миру», ввівши в країну війська.

Дії Саакашвілі в «Грузинській мрії» назвали «авантюрними» та «керованою ззовні і добре спланованою зрадою».

Подібні звинувачення в бік Саакашвілі лунають не вперше. У 2022 році премʼєр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що «нерозумна політика колишнього президента Саакашвілі, його непродумані провокаційні кроки зумовили те, що вони не змогли запобігти цій трагічній війні».