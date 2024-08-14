Соцмережа X має виплатити експрацівнику понад €550 тисяч. Його звільнили, бо він не відповів на електронний лист власника Ілона Маска

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Соцмережу X (колишній Twitter) зобовʼязали виплатити рекордний штраф у понад £470 тисяч (€550 тисяч) колишньому старшому співробітнику європейської штаб-квартири в Ірландії за нечесне звільнення. Його звільнили після того, як він не відповів на електронний лист від власника соцмережі Ілона Маска, який закликав персонал бути «надзвичайно жорстким».

Про це повідомляє The Guardian.

У жовтні 2022 року американський мільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter за $44 мільярди, вже наступного року він перейменував її у X. Попри зміну власника і ребрендинг, Гері Руні залишався директором відділу закупівель у дублінському офісі Twitter International.

За кілька тижнів після купівлі соцмережі Маск розіслав співробітникам електронні листи, в яких виклав своє бачення ведення бізнесу.

«У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в умовах дедалі більшої конкуренції, нам доведеться бути надзвичайно жорсткими. Це означатиме довгу роботу з високою інтенсивністю. Тільки виняткова продуктивність вважатиметься задовільною», — написав він у повідомленні до працівників.

У кінці листа він написав: «Якщо ви впевнені, що хочете бути частиною нового Twitter, натисніть «так» за посиланням нижче», і додав, що співробітники, які не натиснуть, отримають тримісячну вихідну допомогу. Лист мав назву «Розвилка на шляху» — метафора для вирішального моменту, коли необхідно зробити вибір, який не можливо буде потім змінити.

Руні не натиснув «так» і через три дні, 19 листопада 2022 року, отримав електронного листа від компанії з пропозицією «підтвердити рішення піти у відставку та прийняти пропозицію про добровільне звільнення».

Руні, який працював у компанії з 2013 року, дізнався, що він вважається таким, що подав у відставку 18 листопада 2022 року, а його доступ до систем Twitter деактивували.

Через тиждень він написав електронного листа до Twitter, у якому пояснив, що «жодного разу не повідомляв компанії, що залишає свою посаду, і не бачив ніякої угоди про розірвання робочого контракту, не кажучи вже про її підписання».

На суді в ірландській столиці Дубліні Руні сказав, що до зміни власника він любив свою роботу. Він зазначив, що його першою реакцією на електронний лист під назвою «Розвилка на шляху» була недовіра — спершу він навіть побоявся відкривати його, побоюючись, що це спам або шкідливе програмне забезпечення.

Натомість Twitter стверджував, що те, що Руні не натиснув «так» у відповідь на електронний лист, означало звільнення за власним бажанням.

Старший директор відділу кадрів Лорен Вегман сказала, що те повідомлення розіслали 270 співробітникам і 235 із них натиснули «так». За її словами, від решти 35 працівників компанія прийняла «заяви на звільнення».

Руні отримає рекордну для Ірландії компенсацію за несправедливе звільнення — €550 131. Ця виплата є сумою зарплатні Руні за період з січня 2023 року до травня 2024-го — €350 131, й очікуваної майбутньої зарплатні в €200 тисяч, яку, як постановила Комісія, Руні втратив через нечесні дії компанії.