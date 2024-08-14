9-й день операції ЗСУ в Курській області. ЗСУ тримають позиції та діють за двома основними напрямками (карта)

Девʼять днів тому, у ніч на 6 серпня, ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У перші дні вони швидко просувалися вглиб, обходячи Суджу з двох боків; їм протистояли прикордонні загони російської армії та інші підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби, десятки (якщо не сотні) з яких здалися в полон.
Зараз ЗСУ контролюють центр міста Суджа та важливу автомобільну розвʼязку на півночі від нього, сотні (від 500 до 1 000 за різними повідомленнями) квадратних кілометрів російської території та десятки населених пунктів. Сьогодні з центра Суджі вийшла в ефір кореспондентка ТСН Наталя Нагора: в її репортажі українські військові знімають російський прапор з будівлі школи-інтернату.
Кілька днів тому «Група Хорна» (підрозділ ударних БпЛА 116 ОМБр) виклала відео, на якому горить будівля сільгосптехнікуму, розташованого біля центральної площі, — повідомлялось, що саме в цій будівлі тримали оборону останні підрозділи росіян.
ЗСУ діють за двома головними напрямками — біля районного центру Коренєво (на північно-західному напрямку) і біля села Белиця (на південно-східному).
Судячи з повідомлень телеграм-каналів, наразі єдині регулярні частини російської армії, які тримають оборону навколо Суджі, — це 488-й мотострілецький полк та 810-та бригада морської піхоти. Крім них, російське командуваня перекинуло в Курську область кілька батальйонів так званої інтербригади «Пятнашка» (входить в 1-й армійський корпус «ДНР») та спецназ «Ахмат» (спеціальний підрозділ чеченського управління Росгвардії).
Заплановані масштаби та загальний задум української операції залишаються невідомими. Найбільш консервативна версія — командування ЗСУ намагається скувати резерви російської групи військ «Північ» і змусити її припинити наступ на Харківському напрямку. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, командування ЗС РФ перекинуло до Курської області приблизно десять батальйонів з цієї та інших груп військ, щоб сформувати перший ешелон. Зараз вони зосереджуються та розгортаються в бойові порядки.
«Бабель» збирає те, що відомо про операцію ЗСУ вранці з відкритих джерел: офіційних повідомлень української сторони, українських пабліків та Z-пабликів, повідомлень OSINTерів, телеграм-каналів населених пунктів Курської області. Ці дані зʼявляються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.
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