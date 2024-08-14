У Молдові затримали чоловіків, які ошукали українських військових на понад 46 мільйонів гривень

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У Молдові затримали вісьмох громадян України, які з 2023 року ошукали більш ніж 40 українських військових, а також членів їхніх сімей і волонтерів на понад 46 мільйонів гривень.

Про це повідомили Національна поліція України та молдовське видання NewsMaker.

Зловмисники, які прибули в Молдову після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну як біженці, розміщували в інтернеті оголошення про продаж неіснуючих дронів та автомобілів, зокрема позашляховиків. З потенційними покупцями вони спілкувалися в месенджері та домовлялися про передплату за дрони чи пригон автівки з-за кордону.

Отримавши гроші, аферисти насміхались із потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, після чого блокували замовників і видаляли листування. Ані автівок, ані дронів чи коштів постраждалі не отримували.

Як зазначають у Нацполіції, зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до Збройних сил України або волонтерської діяльності.

Схему організував 34-річний уродженець РФ. Молдовські правоохоронці повідомляють, що підозрювані — біженці з України віком від 28 до 43 років. Серед них одна жінка.

У 67 епізодах злочинної діяльності загалом фігурують понад 100 постраждалих. Для розслідування правоохоронці Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу. Понад 20 обшуків провели в Кишиневі та понад десять — в Україні.

У Молдові правоохоронці вилучили різні речі, частина з яких, імовірно, придбана на кошти, отримані через обман. Зокрема, йдеться про 22 люксові автівки, зареєстровані на людей, що належать до соціально незахищених верств населення. Деякі з вилучених під час обшуку речей ввезли контрабандою, зокрема автомобілі Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), BMW X5, X6, Х7, 4,5 кілограма ювелірних виробів, гроші, отримані через шахрайство, а також понад 80 банківських карток з Молдови, України та Росії.

Столичний суд у Молдові відправив підозрюваних під арешт на 30 діб. Однак адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.