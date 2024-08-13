Трамп хоче відсудити у Мінʼюсту США та ФБР $115 мільйонів через справу про секретні документи

Новини

Getty Images / «Бабель»

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та його юристи збираються подати до суду на американське Міністерство юстиції та ФБР з вимогою відшкодувати збитки на суму $115 мільйонів через справу про секретні документи.

Про це пишуть CNBC та Fox News.

Юристи Трампа звинувачують керівництво Міністерства юстиції США та спеціального прокурора Джека Сміта у «зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результати виборів та запобігти переобранню Трампа».

Адвокат експрезидента в позовній заяві зазначив, що це змусило Трампа витратити «десятки мільйонів доларів» на захист своєї репутації.

У заяві також стверджується, що начебто пошук ФБР секретних документів у маєтку Трампа був неправомірним, як і подальше звинувачення Трампа щодо десятків конфіденційних документів, які агенти виявили під час обшуку.

Про яку справу йдеться

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. Серед них були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.

Трамп не мав права зберігати ці документи в себе, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США.

У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За версією обвинувачення Трамп не тільки незаконно зберігав у себе документи, а ще й двічі демонстрував їх іншим людям.

15 липня 2024 року Окружний суд США закрив цю справу. Суд вирішив, що призначення спеціального прокурора Джека Сміта в цій справі було неконституційним. Рішення про закриття справи ухвалили незадовго до початку національного з’їзду Республіканської партії, де Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти.