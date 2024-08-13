Зеленський: Під контролем України 74 населених пункти Росії

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Під контролем України перебувають 74 населених пункти Росії — там проводять стабілізаційні заходи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, за сьогодні українські військові просунулися на окремих напрямках Курської області на 1—3 кілометри. Під контроль взяли 40 км² території Росії.

«Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється», — зазначив Зеленський.

Бої йдуть по всій лінії фронту, каже Сирський. Попри високу інтенсивність бойових дій, ситуація під контролем України.

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня визнав втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні.