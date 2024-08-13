Африка вимагає два постійних місця в Радбезі ООН. Генсек організації Гутерреш ідею підтримує

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В ООН почали активно обговорювати необхідність створення представництва країн Африки в Радбезі ООН в статусі постійних членів.

Цю тему підняли на засіданні Радбезу ООН 12 серпня, яке скликали за ініціативою Сьєрра-Леоне. Президент країни Джуліус Маада Біо зачитав заяву, в якій зазначається, що Африка вимагає два постійних місця в Радбезі з правом вето, а також два непостійних місця. Вибрати країни, які стануть постійними представниками має Африканський Союз.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав цю ідею і заявив, що в 1945 році, коли створювали ООН, більшість сучасних африканських країн все ще перебувала під колоніальним пануванням і не мала права голосу в міжнародних справах.

«У Раді Безпеки немає постійного члена, який представляв би Африку, а кількість обраних членів від континенту не відповідає його важливості. Ми не можемо погодитися з тим, що провідний світовий орган миру та безпеки не має постійного голосу для континенту, де проживає більш як мільярд людей», — підкреслив він.

Гутерреш закликав всі держави-члени ООН надати свої ідеї щодо того, щоб «африканські голоси були почуті, африканські ініціативи були підтримані, а африканські потреби — задоволені».

Президент Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс на засіданні Радбезу також розкритикував постійне «недопредставництво» в ньому Африки.

«Той факт, що Африка і далі явно недостатньо представлена в Раді Безпеки, просто неправильний», — сказав він, назвавши це порушенням принципів справедливості та залучення.

Структура Ради Безпеки ООН та які країни до неї входять

До складу Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів, входять пʼять постійних членів з правом вето — США, Велика Британія, Франція, Китай та Радянський Союз, місце якого зайняла Росія. Решта 10 непостійних місць кожні два роки розподіляються між регіонами.

Три місця передбачено для африканських держав, два — для Азійсько-Тихоокеанського регіону, два — для Латинської Америки та Карибського басейну, два — для Західної Європи й одне місце для Східної Європи.

У 2024 році непостійними членами Радбезу є Алжир, Сьєрра-Леоне, Мозамбік, Південна Корея, Японія, Еквадор, Гаяна, Швейцарія, Мальта і Словенія.