Кабмін затвердив низку рішень для розвитку «зеленої» енергетики

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Кабмін на засіданні 13 серпня затвердив низку рішень для підтримки розвитку «зеленої» енергетики.

Про це повідомляє Урядовий портал.

По-перше, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.

За планом частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме: в системах теплопостачання та холодопостачання — 33 %; у виробництві електроенергії — 29 %; у транспортному секторі — 17 %.

По-друге, уряд встановив додаткову річну квоту підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії на 2024 рік, а також затвердив графік проведення пілотних аукціонів з розподілу квот підтримки на 2024 рік.

Додаткову річну квоту визначили в обсязі 110 МВт, з яких сонячні електростанції — 11 МВт, вітрові електростанції — 88 МВт, інші види альтернативних джерел енергії — 11 МВт.

За графіком пілотні аукціони з розподілу квот підтримки планують провести вже в жовтні-листопаді цього року. Очікується, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами пілотних аукціонів, розпочнуть відпуск електроенергії в мережу у 2025 році.

По-третє, уряд затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей. Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток.

Зокрема, планується провести конкурси для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5 МВт — 80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт. Відповідні обʼєкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року.