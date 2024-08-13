СБУ затримала лідера банди, який обкладав даниною мешканців Донеччини

Новини

СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала кримінальну банду, яка намагалася тримати у страху мешканців Донеччини. Під час спецоперації затримали лідера угруповання.

Про це пише СБУ.

За даними слідства, учасники банди тероризували жителів прифронтових міст, обкладали даниною підприємців та організовували розбійні напади. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні та намагались посилити свій вплив.

СБУ задокументувала, як один з підозрюваних намагався вибити з власника приватного медзакладу $500 тисяч. Як свідчать матеріали справи, після одержання всієї суми від потерпілого підозрюваний планував його вбити, а тіло закопати в лісосмузі за містом.

У цьому мали брати участь ще два учасники банди. Підозрювані тривалий час стежили за підприємцем — вивчали його розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Потерпілого мали викрасти та в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували могилу.

Правоохоронці затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його дому. При обшуках у них вилучили:

гранати Ф-1 і РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;

балаклави, лопату, рукавиці, скотч і стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;

мобільні телефони.

Лідеру банди повідомили про підозру за розбій, вчинений групою під час воєнного стану. Підозрюваний під вартою, вирішують питання щодо притягнення інших учасників банди до відповідальності — їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.