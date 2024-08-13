Україна отримала €4,2 мільярда від ЄС за програмою Ukraine Facility

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Україна отримала €4,2 мільярда від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Кошти витратять на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Від початку року ЄС надав Україні вже понад €12 мільярдів бюджетної підтримки. Шмигаль наголосив, що Україна продовжує впроваджувати реформи, які є важливими для стійкості держави, розвитку та її майбутнього. До кінця року очікують ще один транш допомоги.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала черговий транш допомоги Україні та зазначила, що «Європа твердо стоїть на її боці». Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україні €114 мільярдів допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії всі власні надходження українського держбюджету йдуть на фінансування оборони; такі видатки займають приблизно половину бюджету. Усі цивільні видатки держбюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги — у 2024 році потреба в такому зовнішньому фінансуванні становитиме $38 мільярдів.