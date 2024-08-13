Financial Times: Росія тренувалася наносити ядерні удари по обʼєктах у Європі
- Автор:
- Олександра Амру
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Військово-морські сили Росії тренувалися націлювати свої ракети з ядерними боєголовками по обʼєктах у Європі.
Про це свідчать секретні документи, з якими ознайомилося видання Financial Times.
Документи, підготовлені в період з 2008 до 2014 року, містять список цілей для ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд. На мапах, які, ймовірно, створили для презентації, а не для оперативного використання, вказали 32 цілі для російського флоту в Європі.
Цілі Балтійського флоту Росії здебільшого знаходяться в Норвегії та Німеччині — серед них військово-морська база в Бергені, а також радіолокаційні пункти та об’єкти спецназу.
Північний флот Росії зможе вразити об’єкти оборонної промисловості, як-от верф у англійському Барроу-ін-Фернессі, де будують військові човни і субмарини.
Презентація також ілюструє, як Росія може діяти у Чорному, Каспійському та Тихому морях. На мапі окреслені зокрема сценарії можливих конфліктів з нинішніми дружніми до РФ країнами — Туреччиною, Азербайджаном, Іраном, Китаєм і Північною Кореєю.
Аналітик Центру Стімсона, колишній чиновник НАТО Вільям Альберк сказав, що вибірка є лише невеликою частиною сотень, якщо не тисяч, цілей по всій Європі, насправді нанесених на мапу, зокрема військові обʼєкти та критична інфраструктура.
В документах російські військові відзначили «переваги нанесення ядерних ударів на ранніх стадіях конфліктів». У презентації також згадали варіант так званого демонстраційного удару — підриву ядерної зброї у віддаленому районі в період назрівання конфлікту, аби «залякати західні країни».
У документах наголосили на здатності російських кораблів нести ядерну зброю. Там зауважили, що висока маневреність флоту дозволяє наносити раптові й превентивні удари, а також завдавати масованих ракетних ударів з різних напрямків.
У презентації також зазначили, що ядерна зброя зазвичай призначена для використання в поєднанні з іншими засобами знищення.
За підрахунками, країни НАТО мають менш ніж 5% від кількості засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту східного флангу альянсу в разі нападу з боку Росії.
- У червні Збройні сили РФ відпрацьовували завантаження протикорабельних крилатих ракет радянської епохи П-270 на корвет «Тарантул» у Калінінграді. Там, за словами високопосадовців НАТО, зберігаються незадекларовані запаси тактичних ядерних боєголовок.
- Наприкінці липня повідомлялося, що Велика Британія навіть міркує над тим, щоб розробити далекобійні ракети, які зможуть знищити ядерну зброю, запущену з території Росії.