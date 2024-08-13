В Україні засудили російського пропагандиста Красовського за заклики вбивати українських дітей

Новини

Суд в Україні призначив російському пропагандисту, ексдиректору телеканалу Russia Today Антону Красовському пʼять років увʼязнення за заклики вбивати українських дітей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд визнав Красовського винним у публічних закликах до геноциду.

Прокурори в суді довели, що у 2022 році пропагандист в ефірі своєї авторської програми публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Сюжет вийшов у телевипусках Russia Today і на особистих каналах Красовського в YouTube та Telegram, де у нього кілька сотень тисяч підписників.

Антон Красовський.

Пізніше, у лютому 2023 року, тоді ще директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today визнали винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.

Тепер за сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання — пʼять років увʼязнення з конфіскацією майна.